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ktf.kz Сегодня, 20:48
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Сегодня, 20:48
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Фото: ktf.kz

Александр Недовесов выиграл первый в карьере АТР 250

Александр Недовесов вместе с эквадорцем Гонсало Эскобаром стал чемпионом турнира серии ATP 250 в шведской Бастаде в парном разряде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

В финале казахстанско-эквадорский дуэт разгромил бразильца Рафаэля Матоса и португальца Франсишку Кабраля со счётом 6:2, 6:2.

До этого успеха Недовесов четырежды играл в финалах на турнирах серии АТР 250 в парном разряде: в 2023 году на АТР 250 Хертогенбош и АТР 250 Баня-Лука, а в 2022 году - на АТР 250 Дэлрей Бич и  АТР 250 Мельбурн.

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Сегодня, 20:48
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