Александр Недовесов уступил в финале теннисного турнира в Австрии
Сегодня, 20:47
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Сегодня, 20:47Сегодня, 20:47
101Фото: ktf.kz
Казахстанец Александр Недовесов в дуэте с эквадорцем Гонсало Эскобаром уступил в финале турнира серии АТР 250 в парном разряде в австрийском Китцбюэле, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.
В решающем матче Александр и Гонсало не смогли одолеть первых сеянных соревнования, австрийцев Александра Эрлера/Лукаса Мидлера - 4:6, 4:6.
Это уже третий финал для казахстанско-эквадорской пары в этом году. Ранее Александр Недовесов и Гонсало Эскобар выиграли парный турнир АТР 250 в шведском городе Бастад.
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