  • 6 Августа, 21:01
  • BAIGENEWS

Александр Недовесов уступил в финале теннисного турнира в Австрии

Сегодня, 20:47
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
ktf.kz Сегодня, 20:47
Сегодня, 20:47
101
Фото: ktf.kz

Казахстанец Александр Недовесов в дуэте с эквадорцем Гонсало Эскобаром уступил в финале турнира серии АТР 250 в парном разряде в австрийском Китцбюэле, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

В решающем матче Александр и Гонсало не смогли одолеть первых сеянных соревнования, австрийцев Александра Эрлера/Лукаса Мидлера - 4:6, 4:6.

Это уже третий финал для казахстанско-эквадорской пары в этом году. Ранее Александр Недовесов и Гонсало Эскобар выиграли парный турнир АТР 250 в шведском городе Бастад.

Самое читаемое

Наверх