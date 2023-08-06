Александр Недовесов уступил в финале теннисного турнира в Австрии

Казахстанец Александр Недовесов в дуэте с эквадорцем Гонсало Эскобаром уступил в финале турнира серии АТР 250 в парном разряде в австрийском Китцбюэле, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

В решающем матче Александр и Гонсало не смогли одолеть первых сеянных соревнования, австрийцев Александра Эрлера/Лукаса Мидлера - 4:6, 4:6.

Это уже третий финал для казахстанско-эквадорской пары в этом году. Ранее Александр Недовесов и Гонсало Эскобар выиграли парный турнир АТР 250 в шведском городе Бастад.