Александр Недовесов сотворил сенсацию на Estoril Open ATP 250 в Португалии

Первая ракетка Казахстана в парном разряде Александр Недовесов пробился в финал турнира категории АТР-250 в португальском Эшториле, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации тенниса.

Казахстанец в дуэте с эквадорцем Гонсало Эскобаром в полуфинале уверенно обыграл первых сеянных соревнования — бельгийцев Сандера Жилле/Йорана Флигена со счетом 6:2, 6:4.

Соперники Александра и Гонсало по решающей игре за трофей определятся позже. Финальный матч запланирован на завтра 7 апреля.