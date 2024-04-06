Александр Недовесов сотворил сенсацию на Estoril Open ATP 250 в Португалии
Сегодня, 22:50
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Сегодня, 22:50Сегодня, 22:50
104Фото: ktf.kz
Первая ракетка Казахстана в парном разряде Александр Недовесов пробился в финал турнира категории АТР-250 в португальском Эшториле, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации тенниса.
Казахстанец в дуэте с эквадорцем Гонсало Эскобаром в полуфинале уверенно обыграл первых сеянных соревнования — бельгийцев Сандера Жилле/Йорана Флигена со счетом 6:2, 6:4.
Соперники Александра и Гонсало по решающей игре за трофей определятся позже. Финальный матч запланирован на завтра 7 апреля.
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