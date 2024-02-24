Александр Недовесов пробился в финал турнира в Мексике

На турнире серии ATP 250 в мексиканском Лос-Кабосе определились первые финалисты парного разряда, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе Федерации тенниса Казахстана, Александр Недовесов и эквадорец Гонсало Эскобар в полуфинале победили аргентинца Гвидо Андреоцци и мексиканца Мигель Анхеля Рейеса-Варелу со счётом 6:2, 6:3.

25 февраля соперниками казахстанско-эквадорского дуэта в решающем поединке будут: либо австралийцы Макс Пёрселл и Джордан Томпсон, либо норвежец Каспер Рууд и американец Уильям Бламберг.