  • 24 Февраля, 10:56
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Александр Недовесов пробился в финал турнира в Мексике

Сегодня, 10:48
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пресс-служба ФТК Сегодня, 10:48
Сегодня, 10:48
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Фото: пресс-служба ФТК

На турнире серии ATP 250 в мексиканском Лос-Кабосе определились первые финалисты парного разряда, передаёт BaigeNews.kz. 

Как сообщили в пресс-службе Федерации тенниса Казахстана, Александр Недовесов и эквадорец Гонсало Эскобар в полуфинале победили аргентинца Гвидо Андреоцци и мексиканца Мигель Анхеля Рейеса-Варелу со счётом 6:2, 6:3.

25 февраля соперниками казахстанско-эквадорского дуэта в решающем поединке будут: либо австралийцы Макс Пёрселл и Джордан Томпсон, либо норвежец Каспер Рууд и американец Уильям Бламберг.

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