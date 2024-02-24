Александр Недовесов пробился в финал турнира в Мексике
Сегодня, 10:48
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Сегодня, 10:48Сегодня, 10:48
47Фото: пресс-служба ФТК
На турнире серии ATP 250 в мексиканском Лос-Кабосе определились первые финалисты парного разряда, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в пресс-службе Федерации тенниса Казахстана, Александр Недовесов и эквадорец Гонсало Эскобар в полуфинале победили аргентинца Гвидо Андреоцци и мексиканца Мигель Анхеля Рейеса-Варелу со счётом 6:2, 6:3.
25 февраля соперниками казахстанско-эквадорского дуэта в решающем поединке будут: либо австралийцы Макс Пёрселл и Джордан Томпсон, либо норвежец Каспер Рууд и американец Уильям Бламберг.
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