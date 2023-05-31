Александр Недовесов победил на старте "Ролан Гаррос"

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Александр Недовесов вышел во второй круг Открытого чемпионата Франции в парном разряде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

В первом раунде казахстанец в паре с мексиканцем Мигелем Анхелем Рейес-Варелом одержал победу над американцами Джексоном Уитроу/Натаниэлем Лэммонсом со счётом 3:6, 6:1, 6:4.

Во втором круге казахстанско-мексиканский дуэт встретится с Ариэлем Беаром (Уругвай)/Адамом Павлашеком (Чехия).

Ранее успешно первые матчи на турнире провели Елена Рыбакина и Юлия Путинцева.