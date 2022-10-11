Александр Лукашенко прилетит на саммит СВМДА в Астану

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Президент Беларуси Александр Лукашенко примет участие в саммите СВМДА, который пройдёт в Астане 13-14 октября, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на БЕЛТА.

Сообщается, что 11-14 октября Лукашенко совершит визиты в Таджикистан и Казахстан.

"По окончании официального визита в Таджикистан Александр Лукашенко направится с рабочим визитом в Казахстан. В Астане 13-14 октября глава государства примет участие в шестом саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) и заседании Совета глав государств СНГ", - сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Предполагается, что Саммит СВМДА станет одним из наиболее масштабных внешнеполитических событий не только в Казахстане, но и на континенте в целом в постпандемийный период. Предстоящий саммит — главное мероприятие казахстанского председательства, которое в том числе подведёт итог двухлетней работы Казахстана на посту председателя СВМДА.