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Александр Лукашенко прибыл в Астану на саммит ШОС

Сегодня, 21:20
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t.me/KZgovernment Сегодня, 21:20
Сегодня, 21:20
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Фото: t.me/KZgovernment

Самолёт президента Беларуси приземлился в Астане, передаёт BaigeNews.kz.

Александр Лукашенко прилетел в столицу Казахстана для участия в саммите ШОС. В столичном аэропорту его встретил заместитель премьер-министра РК Галымжан Койшыбаев.


 
Лукашенко примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, где будет рассмотрен вопрос полноформатного членства Республики Беларусь в межгосударственном объединении.
 
Казахстан и Беларусь активно развивают двусторонние торгово-экономические связи. На протяжении последних трёх лет ежегодный товарооборот между двумя странами приблизился, а временами и превышал отметку в миллиард долларов. За 4 месяца этого года объём взаимной торговли между лн.
 
В рамках промышленной кооперации реализовано 10 совместных проектов по сборке сельхозтехники на сумму почти 200 миллионов долларов с созданием 1,6 тысячи рабочих мест. Еще 4 крупных проекта находятся на стадии реализации. 

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