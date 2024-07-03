Александр Лукашенко прибыл в Астану на саммит ШОС

Самолёт президента Беларуси приземлился в Астане, передаёт BaigeNews.kz.

Александр Лукашенко прилетел в столицу Казахстана для участия в саммите ШОС. В столичном аэропорту его встретил заместитель премьер-министра РК Галымжан Койшыбаев.





Лукашенко примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, где будет рассмотрен вопрос полноформатного членства Республики Беларусь в межгосударственном объединении.



Казахстан и Беларусь активно развивают двусторонние торгово-экономические связи. На протяжении последних трёх лет ежегодный товарооборот между двумя странами приблизился, а временами и превышал отметку в миллиард долларов. За 4 месяца этого года объём взаимной торговли между лн.



В рамках промышленной кооперации реализовано 10 совместных проектов по сборке сельхозтехники на сумму почти 200 миллионов долларов с созданием 1,6 тысячи рабочих мест. Еще 4 крупных проекта находятся на стадии реализации.