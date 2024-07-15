Александр Кержаков заявил о "непростительной" игре "Кайрата" после сенсации в КПЛ
Сегодня, 03:26
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Сегодня, 03:26Сегодня, 03:26
35Фото: sports.kz
Главный тренер "Кайрата" Александр Кержаков прокомментировал ничью с "Женисом" (1:1) в матче 14-го тура Казахстанской Премьер-Лиги, передает BaigeNews.kz со ссылкой Sports.kz.
"Упустили победу сегодня. Непростительно стали играть после забитого гола. Мы работали после той игры. Видимо, надо еще усерднее работать. Потому что у нас очень мало времени было — вообще после того, как мы пришли. Требуется время, чтобы футболисты лучше понимали. Но, опять же, как играли после забитого гола — это непростительно", - прокомментировал Кержаков.
Как оцените игру новичков команды, спросили журналисты Кержакова.
"Я сейчас не хочу говорить. Мне нужно проанализировать всё более тщательно", - сказал тренер.