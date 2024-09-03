Александр Кержаков покинул "Кайрат"
Сегодня, 12:30
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Сегодня, 12:30Сегодня, 12:30
54Фото: fckairat.com
Алматинский футбольный клуб "Кайрат" и Александр Кержаков расторгли контракт по обоюдному согласию, передаёт BaigeNews со ссылкой на официальную пресс-службу клуба.
"Контракт с российским специалистом был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Вместе с ним клуб также покидают его ассистенты Владимир Казаков и Руслан Аджинджал. Кержаков возглавил "Кайрат" в конце мая. Под его руководством наша команда провела 12 матчей, в которых одержала 6 побед, 3 раза сыграла вничью и 3 раза уступила оппонентам. Благодарим Александра Анатольевича за проделанную работу и желаем ему дальнейших успехов в карьере!", – говорится в сообщении.
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