Александр Кержаков покинул "Кайрат"

Алматинский футбольный клуб "Кайрат" и Александр Кержаков расторгли контракт по обоюдному согласию, передаёт BaigeNews со ссылкой на официальную пресс-службу клуба.

"Контракт с российским специалистом был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Вместе с ним клуб также покидают его ассистенты Владимир Казаков и Руслан Аджинджал. Кержаков возглавил "Кайрат" в конце мая. Под его руководством наша команда провела 12 матчей, в которых одержала 6 побед, 3 раза сыграла вничью и 3 раза уступила оппонентам. Благодарим Александра Анатольевича за проделанную работу и желаем ему дальнейших успехов в карьере!", – говорится в сообщении.