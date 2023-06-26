Александр Бублик значительно улучшил свою позицию в мировом рейтинге

Фото: sports.kz

Лучший теннисист Казахстана официально узнал место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов после исторического титула, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz. ATP опубликовала актуальную версию рейтингов спортсменов в одиночном и парном разрядах.

Так, на первое место вернулся испанец Карлос Алькарас, который сместил на вторую строчку Новака Джоковича из Сербии, а замыкает тройку лидеров по-прежнему россиянин Даниил Медведев.