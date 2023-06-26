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  • Александр Бублик значительно улучшил свою позицию в мировом рейтинге
sports.kz Сегодня, 08:23
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Сегодня, 08:23
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Фото: sports.kz

Александр Бублик значительно улучшил свою позицию в мировом рейтинге

Лучший теннисист Казахстана официально узнал место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов после исторического титула, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz. ATP опубликовала актуальную версию рейтингов спортсменов в одиночном и парном разрядах.

Так, на первое место вернулся испанец Карлос Алькарас, который сместил на вторую строчку Новака Джоковича из Сербии, а замыкает тройку лидеров по-прежнему россиянин Даниил Медведев.

Лучший теннисист Казахстана Александр Бублик после завоевания титула на турнире в Галле (Германия) поднялся сразу на 22 позиции и стал 26-м. Тимофей Скатов опустился на один пункт — теперь он 138-й.

В парном разряде Александр Недовесов отыграл две строчки и расположился на 51-м месте, Андрей Голубев, в свою очередь, остался 86-м.

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Сегодня, 08:23
265
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