Александр Бублик вышел во второй круг Уимблдона
Сегодня, 01:08
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Сегодня, 01:08Сегодня, 01:08
90Фото: ktf.kz
23-я ракетка мира Александр Бублик одержал волевую победу на старте Открытого чемпионата Великобритании, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казахстанскую федерацию тенниса.
27-летний казахстанец обыграл чеха Якуба Меньшика, занимающего 78-е место в рейтинге ATP — 4:6, 6:7 (2:7), 6:4, 6:4, 6:2.
Бублик за три с половиной часа игры смог выполнить 32 подачи на вылет.
Следующим соперником Бублика станет победитель матча между Зизу Бергсом (Бельгия) — Артуром Казо (Франция).
Другой казахстанец Александр Шевченко завершил выступление на Уимблдоне-2024, уступив в первом круге в пяти сетах французу Уго Умберу (16 АТР)— 1:6, 6:4, 6:7 (2:7), 7:6 (7:3), 1:6.
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