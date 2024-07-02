Александр Бублик вышел во второй круг Уимблдона

23-я ракетка мира Александр Бублик одержал волевую победу на старте Открытого чемпионата Великобритании, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казахстанскую федерацию тенниса.

27-летний казахстанец обыграл чеха Якуба Меньшика, занимающего 78-е место в рейтинге ATP — 4:6, 6:7 (2:7), 6:4, 6:4, 6:2.

Бублик за три с половиной часа игры смог выполнить 32 подачи на вылет.

Следующим соперником Бублика станет победитель матча между Зизу Бергсом (Бельгия) — Артуром Казо (Франция).

Другой казахстанец Александр Шевченко завершил выступление на Уимблдоне-2024, уступив в первом круге в пяти сетах французу Уго Умберу (16 АТР)— 1:6, 6:4, 6:7 (2:7), 7:6 (7:3), 1:6.