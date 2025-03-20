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Александр Бублик вышел во второй круг "Мастерса" в Майами

Сегодня, 09:58
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ktf.kz Сегодня, 09:58
Сегодня, 09:58
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Фото: ktf.kz

Александр Бублик (80 АТР) в первом круге "Мастерса" в Майами (США) обыграл аргентинского теннисиста Себастьяна Баэса (36 АТР) со счётом 6:3, 6:4.

Продолжительность встречи составила 1 час и 10 минут. За это время казахстанский теннисист сделал восемь подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести заработанных.

Во втором круге турнира Александр сыграет против американца Томми Пола.

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