Александр Бублик вышел во второй круг "Мастерса" в Майами
Сегодня, 09:58
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Сегодня, 09:58Сегодня, 09:58
119Фото: ktf.kz
Александр Бублик (80 АТР) в первом круге "Мастерса" в Майами (США) обыграл аргентинского теннисиста Себастьяна Баэса (36 АТР) со счётом 6:3, 6:4.
Продолжительность встречи составила 1 час и 10 минут. За это время казахстанский теннисист сделал восемь подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести заработанных.
Во втором круге турнира Александр сыграет против американца Томми Пола.
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