Александр Бублик вышел в полуфинал "Мастерса" в Риме

Казахстанский теннисист Александр Бублик одержал победу в четвертьфинале турнира серии "Мастерс" в Риме (Италия), передаёт BaigeNews со ссылкой на Olympic.kz.

Бублик добился успеха в парном разряде. На итальянском корте он выступает в дуэте с американцем Беном Шелтоном.

В матче 1/4 им противостояла аргентинская пара Франсиско Серундоло/Томас Этчеверри. Встречи завершилась со счетом 1:6, 6:4, 10:5 в пользу Бублика и Шелтона.