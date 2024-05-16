Александр Бублик вышел в полуфинал "Мастерса" в Риме
Сегодня, 08:31
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Сегодня, 08:31Сегодня, 08:31
81Фото: olympic.kz
Казахстанский теннисист Александр Бублик одержал победу в четвертьфинале турнира серии "Мастерс" в Риме (Италия), передаёт BaigeNews со ссылкой на Olympic.kz.
Бублик добился успеха в парном разряде. На итальянском корте он выступает в дуэте с американцем Беном Шелтоном.
В матче 1/4 им противостояла аргентинская пара Франсиско Серундоло/Томас Этчеверри. Встречи завершилась со счетом 1:6, 6:4, 10:5 в пользу Бублика и Шелтона.
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