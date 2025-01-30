Бублик уверенно пробился в четвертьфинала турнира во Франции
Матч продолжался 1 час 9 минут.
Сегодня, 08:43
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Сегодня, 08:43Сегодня, 08:43
98Фото: sports.kz
Казахстанский теннисист Александр Бублик одолел соперника из Германии Доминика Кёпфера во втором круге турнира категории АТР-250 в Монпелье (Франция), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:2.
Матч продолжался 1 час 9 минут. За это время Бублик выполнил пять подач навылет, реализовал один брейк-пойнт из трёх и не допустил ни одной двойной ошибки. Юбэнкс не выполнил ни одной подачи навылет и допустил одну двойную ошибку.
Победа над немецким теннисистом дала право Александру Бублику выйти в 1/4 финала, где он сыграет с сильнейшим в матче между Маттией Беллуччи (Италия) и Александром Ковачевичем (США).
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