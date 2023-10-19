Александр Бублик вышел в четвертьфинал турнира ATP-250 в Антверпене
Сегодня, 08:16
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Сегодня, 08:16Сегодня, 08:16
188Фото: olympic.kz
36-я ракетка мира, первая ракетка Казахстана Александр Бублик уверенно вышел в четвертьфинальный раунд турнира категории ATP-250 в Антверпене (Бельгия), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
В стартовом для себя матче посеянный под третьим номером Бублик со счётом 6:4, 6:2 обыграл 72-ю ракетку мира, представителя Франции Грегуара Баррера.
За выход в полуфинал соревнований в Антверпене Бублик сразится с 226-й ракеткой мира, 20-летним французом Джованни Мпетчи Перрикаром (Q).
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