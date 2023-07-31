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Getty Images Сегодня, 12:18
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Сегодня, 12:18
171
Фото: Getty Images

Александр Бублик впервые в карьере поднялся на 25 место мирового рейтинга

Первая ракетка Казахстана, теннисист Александр Бублик впервые в карьере поднялся на 25 место рейтинга ATP, передаёт Baigenews.kz

В предыдущей табели о рангах казахстанец занимал 26 строчку. Совсем немного Бублик уступает немцу Яну-Леннарду Штруфу и опережает на 19 очков американца Себастьяна Корду. 

На первой строчке рейтинга по-прежнему располагается испанец Карлос Алькарас. 

Ранее Бублик сделал заявление о своем будущем после исторического Уимблдона-2023. 

 

 

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Сегодня, 12:18
171
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