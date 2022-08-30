Александр Бублик стартовал с победы на US Open

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Лидер мужской сборной Казахстана по теннису Александр Бублик одержал победу в первом круге Открытого чемпионата США, передает BaigeNews.kz. Он победил Уго Гастона из Франции в трех сетах - 6:4, 6:4, 6:4, сообщили в Федерации тенниса РК.

Матч продолжался один час и 46 минут. За это время казахстанец подал 13 подач на вылет. Во втором раунде US Open Александр сыграет с испанцем Пабло Карреньо Буста. Игра состоится 1 сентября.