Top.Mail.Ru
open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4


ktf.kz Сегодня, 09:26
75
Фото: ktf.kz

Александр Бублик стартовал с победы на US Open

Лидер мужской сборной Казахстана по теннису Александр Бублик одержал победу в первом круге Открытого чемпионата США, передает BaigeNews.kz. Он победил Уго Гастона из Франции в трех сетах - 6:4, 6:4, 6:4, сообщили в Федерации тенниса РК.

Матч продолжался один час и 46 минут. За это время казахстанец подал 13 подач на вылет.  Во втором раунде US Open Александр сыграет с испанцем Пабло Карреньо Буста. Игра состоится 1 сентября.

Подпишитесь на наш Telegram-канал baigenews_kz и узнавайте новости первыми!
#теннис #Александр Бублик #US Open
Сегодня, 09:26
75
Журналист

Рекомендуем

Наверх