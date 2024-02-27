Александр Бублик с победы стартовал на турнире в Дубае

Казахстанский спортсмен Александр Бублик одержал волевую победу на старте турнира ATP 500, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

В федерации сообщили, что призовой фонд турнира составил почти 3 млн долларов США.

"В матче первого круга казахстанец (23 АТР) со счётом 2:6, 6:3, 7:6 (7:5) обыграл чеха Томаша Махача (65 АТР). Встреча длилась почти 2 часа. Бублик семь раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из шести заработанных", - говорится в сообщении.

Следующий соперник Александра в Дубае - Таллон Грикспур (Нидерланды).