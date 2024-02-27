Александр Бублик с победы стартовал на турнире в Дубае
Сегодня, 17:03
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 17:03Сегодня, 17:03
111Фото: ktf.kz
Казахстанский спортсмен Александр Бублик одержал волевую победу на старте турнира ATP 500, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.
В федерации сообщили, что призовой фонд турнира составил почти 3 млн долларов США.
"В матче первого круга казахстанец (23 АТР) со счётом 2:6, 6:3, 7:6 (7:5) обыграл чеха Томаша Махача (65 АТР). Встреча длилась почти 2 часа. Бублик семь раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из шести заработанных", - говорится в сообщении.
Следующий соперник Александра в Дубае - Таллон Грикспур (Нидерланды).
Самое читаемое
- Илон Маск опубликовал видео с роботом Optimus, прогуливающимся по лаборатории
- Владельца крупного супермаркета осудили в Таразе
- За две недели зарабатываю 500 тысяч тенге: казахстанки рассказали о тяжелой работе на плантациях Европы
- Мамин, Сапиев и Рыпакова получили должности в НОК РК
- Убийство произошло средь бела дня в Астане