Александр Бублик пробился в третий круг Уимблдона

Первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик пробился в третий круг Открытого чемпионата Великобритании, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

Казахстанец получивший от организаторов соревнования 23-й номер посева, во втором круге обыграл француза Артуром Казо (98 АТР) со счётом 6:4, 7:6 (7:1), 6:4. Матч продолжался 2 часа и 32 минуты. За время встречи Александр реализовал два брейк-пойнта, выполнил 19 эйсов.

В третьем круге Бублик сыграет с победителем матча между американцем Томми Полом (13 АТР) и финном Отто Виртаненом (147 АТР).