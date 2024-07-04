Александр Бублик пробился в третий круг Уимблдона
Сегодня, 06:17
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Сегодня, 06:17Сегодня, 06:17
102Фото: ktf.kz
Первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик пробился в третий круг Открытого чемпионата Великобритании, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.
Казахстанец получивший от организаторов соревнования 23-й номер посева, во втором круге обыграл француза Артуром Казо (98 АТР) со счётом 6:4, 7:6 (7:1), 6:4. Матч продолжался 2 часа и 32 минуты. За время встречи Александр реализовал два брейк-пойнта, выполнил 19 эйсов.
В третьем круге Бублик сыграет с победителем матча между американцем Томми Полом (13 АТР) и финном Отто Виртаненом (147 АТР).