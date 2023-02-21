Александр Бублик одержал первую победу в 2023 году и сделал смешное признание

Фото: пресс-службы ФТК

Лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик стартовал на турнире ATP 250 в Марселе (Франция), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ФТК.

В первом круге соревнований его соперником был Филип Краинович из Сербии. Бублик одержал победу по итогам трех сетов - 5:7, 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа и 8 минут.

Александр прокомментировал то, что смог прервать свою серию поражений, которая насчитывала уже десять матчей.

"Для меня это как выиграть турнир "Большого шлема", - поделился своими эмоциями после встречи Александр.

¿Es para tanto? 😅



Alexander Bublik terminó con la racha de 10 derrotas consecutivas y tras su primer triunfo del año dijo:



🎙"para mi es como ganar un Grand Slam"pic.twitter.com/iH3dZhRn3T — Match Tenis (@MatchTenis) February 20, 2023

Также теннисист опубликовал фото полугодовалого сына Василия, который смотрел его матч по телевизору.

Отметим, что перед игрой Бублик потерпел поражение в десяти играх подряд. Во втором круге турнира казахстанец он встретится с победителем пары теннисистов Грегуар Баррер — Марк-Андреа Хуслер 21-го февраля.