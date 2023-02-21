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  • Александр Бублик одержал первую победу в 2023 году и сделал смешное признание
пресс-службы ФТК Сегодня, 08:30
168
Сегодня, 08:30
168
Фото: пресс-службы ФТК

Александр Бублик одержал первую победу в 2023 году и сделал смешное признание

Лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик стартовал на турнире ATP 250 в Марселе (Франция), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ФТК.

В первом круге соревнований его соперником был Филип Краинович из Сербии. Бублик одержал победу по итогам трех сетов - 5:7, 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа и 8 минут. 

Александр прокомментировал то, что смог прервать свою серию поражений, которая насчитывала уже десять матчей.

"Для меня это как выиграть турнир "Большого шлема", - поделился своими эмоциями после встречи Александр.

Также теннисист опубликовал фото полугодовалого сына Василия, который смотрел его матч по телевизору.

Отметим, что перед игрой Бублик потерпел поражение в десяти играх подряд. Во втором круге турнира казахстанец он встретится с победителем пары теннисистов Грегуар Баррер — Марк-Андреа Хуслер 21-го февраля.

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#теннис #спорт #Александр Бублик
BaigeNews.kz
Сегодня, 08:30
168
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