Альбина Какенова вышла в финал юниорского турнира Australian Open

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На кортах "Мельбурн Парка" завершился юниорский турнир Asia-Pacific Elite 14 & Under Trophy, приуроченный к Открытому чемпионату Австралии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана. 14-летняя казахстанка Альбина Какенова в финале в напряженной борьбе уступила представительнице Японии Хикари Ямоммото со счетом 7:6, 4:6, 2:6.

"Конечно, очень обидно проигрывать в решающем матче, потому что столько сил отдаёшь, чтобы попасть в финал. Я очень, очень рада, что мне удалось начать год хорошо. Первый финал - тем более на таком престижном турнире. Это была отличная неделя и хороший турнир. Могу извлечь из него только позитив", - отметила Какенова.

Напомним, что Альбина является воспитанницей школы тенниса Астаны, тренируется под руководством Марат Шарипова в теннисном центре "Даулет". Прошлый год казахстанка закончила сезон на 1 месте Азиатского рейтинга среди игроков до 14 лет, выиграв в общей сложности четыре турнира серии ATF (Asian Tennis Federation) Juniors.