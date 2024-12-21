Албания минимум на год заблокирует TikTok
Запрет вступит в силу в начале 2025 года.
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Власти Албании минимум на год ограничат доступ к китайской соцсети TikTok. Об этом в субботу, 21 декабря, заявил премьер-министр Албании Эди Рама, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Albanian Daily News.
По словам премьера страны, сделать это необходимо для безопасности школьников. На встрече в Тиране с албанскими учителями, родителями и психологами политик назвал сервис для размещения коротких видео "районным бандитом".
"Мы закроем его на год и начнем внедрять программы, которые послужат образованию учеников и помогут родителям следить за развитием своих детей", — заявил глава кабмина.
Ограничение доступа к социальным сетям в Албании последовало за убийством 14-летнего мальчика его одноклассником в прошлом месяце. Этот инцидент вызвал протесты по всей балканской стране.
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