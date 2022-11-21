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  • Алан Курмангалиев завоевал вторую медаль на турнире в Ливане
olympic.kz Сегодня, 11:49
219
Сегодня, 11:49
219
Фото: olympic.kz

Алан Курмангалиев завоевал вторую медаль на турнире в Ливане

В Ливанском Джеззине завершается представительный турнир по настольному теннису WTT Youth Contender Jezzine, в котором участвут казахстанский теннисист Алан Курмангалиев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Оlympic.kz.

15-летний карагандинец Алан Курмангалиев, которого тренирует Эльмира Алиева, выступил в возрастной категории 19 лет и завоевал бронзовую медаль. 16-летний алматинец Абдулла Мамай добрался до четвертьфинала.

Напомним, что ранее Алан стал чемпионом среди 17-летних теннисистов. Таким образом, он в активе Алана две медали.

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#настольный теннис #бронза
BaigeNews.kz
Сегодня, 11:49
219
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