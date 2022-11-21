Алан Курмангалиев завоевал вторую медаль на турнире в Ливане

Фото: olympic.kz

В Ливанском Джеззине завершается представительный турнир по настольному теннису WTT Youth Contender Jezzine, в котором участвут казахстанский теннисист Алан Курмангалиев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Оlympic.kz.

15-летний карагандинец Алан Курмангалиев, которого тренирует Эльмира Алиева, выступил в возрастной категории 19 лет и завоевал бронзовую медаль. 16-летний алматинец Абдулла Мамай добрался до четвертьфинала.

Напомним, что ранее Алан стал чемпионом среди 17-летних теннисистов. Таким образом, он в активе Алана две медали.