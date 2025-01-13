Алан Курмангалиев выступит на крупном турнире в Тунисе
Сегодня, 15:56
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Сегодня, 15:56Сегодня, 15:56
132Фото: olympic.kz
Представитель команды Казахстана по настольному теннису Алан Курмангалиев примет участие в крупном турнире WTT Youth Contender Tunis, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.
Он пройдет в Тунисе с 13 по 16 января. Спортсмен представит страну в возрастной категории U19.
За медали также будут биться команды из Австрии, Алжири, Англии, Болгарии, Бельгии, Германии, Индии, Ирани, Испании, Италии, Малайзии, Польши, Словакии, Таиланда, Тайбэя, Франции, Шотландии, Швеции и Швейцарии.
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