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Алан Курмангалиев выступит на крупном турнире в Тунисе

Сегодня, 15:56
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olympic.kz Сегодня, 15:56
Сегодня, 15:56
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Фото: olympic.kz

Представитель команды Казахстана по настольному теннису Алан Курмангалиев примет участие в крупном турнире WTT Youth Contender Tunis, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Он пройдет в Тунисе с 13 по 16 января. Спортсмен представит страну в возрастной категории U19. 

За медали также будут биться команды из Австрии, Алжири, Англии, Болгарии, Бельгии, Германии, Индии, Ирани, Испании, Италии, Малайзии, Польши, Словакии, Таиланда, Тайбэя, Франции, Шотландии, Швеции и Швейцарии.

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