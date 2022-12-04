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231Фото: olympic.kz
Алан Курмангалиев выступит на чемпионате мира по настольному теннису в Тунисе
С 4 по 11 декабря в Тунисе пройдёт юношеский чемпионат мира по настольному теннису ITTF World Youth Championships, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт Национального олимпийского комитета РК.
Честь Казахстана будет защищать карагандинец, мастер спорта международного класса Алан Курмангалиев, которого тренирует наставник Эльмира Алиева.
Алан начнёт выступление 6 декабря и в Тунисе сыграет в парном, смешанном разрядах и в личном зачёте.
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