Алан Курмангалиев стал спортсменом года в Казахстане

Фото: olympic.kz

Представитель сборной Казахстана по настольному теннису Алан Курмангалиев одержал победу в Национальной спортивной премии "Жеңімпаз рухы", организованной Министерством культуры и спорта РК, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

15-летний спортсмен стал лучшим в номинации "Лучший спортсмен молодёжного и юношеского состава".

Алану вручили награду на торжественной церемонии, состоявшейся в стенах телерадиокомплекса "Қазмедиа орталығы" в Астане.

Курмангалиев в 2022 году завоевал 17 медалей на международных соревнованиях. Историческими для всего казахстанского настольного тенниса стали юношеский чемпионат Азии и молодёжный чемпионат мира. Алан стал первым казахстанцем, кому удалось завоевать бронзовую медаль на континентальном первенстве. А мировой турнир он завершил с золотой наградой в смешанном парном разряде и "бронзой" в индивидуальном зачёте.