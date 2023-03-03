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Лента новостей

instagram.com/@alan_kurmangaliyev_07 Сегодня, 15:54
90
Сегодня, 15:54
90
Фото: instagram.com/@alan_kurmangaliyev_07

Алан Курмангалиев стал чемпионом турнира WTT Youth Contender

Самый молодой мастер спорта Казахстана 16-летний теннисист Алан Курмангалиев одержал победу на турнире WTT Youth Contender в Португалии, передаёт BaigeNews.kz

В возрастной категории до 17 лет карагандинец победил Франсеска Карреру (Испания), Хуана Рамиреса (Колумбия), Ноя Вителя (Франция), Энрике Риоса (Пуэрто-Рико), Мартина Сипа (Чехия), Даниэля Берзосу (Испания) и Драгоша Бужору (Румыния). 

Спортсмена тренируют Эльмира Алиева и Тохтамыс Хасенов.

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#спорт #теннис #Караганда
BaigeNews.kz
Сегодня, 15:54
90
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