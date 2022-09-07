Алан Курмангалиев примет участие в международном турнире по настольному теннису в Алматы

Фото: olimpic.kz

Казахстан примет престижный международный турнир по настольному теннису WTT Contender Almaty, который будет проводиться в новом алматинском Центре настольного тенниса ADD с 13 по 18 сентября, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olimpic.kz.

Впервые Казахстан примет турнир мирового уровня серии Contender, призовой фонд которого составляет 75 тысяч долларов. Участие в соревнованиях примут 140 атлетов из 28 стран мира.

"Казахстанская федерация настольного тенниса всегда заявляла о долгосрочных намерениях по организации престижных турниров под эгидой Международной федерации. Это не первое международное событие по настольному теннису в нашей стране. В 2017 году в городе Нур-Султан был проведён международный турнир ITTF World Tour Grand Finals с участием сильнейших спортсменов мира. В прошлом году мы провели международный турнир ITTF International Kazakhstan Open, где наши атлеты отлично себя проявили. Нынешний турнир даёт уникальную возможность казахстанским спортсменам участвовать в престижном международном турнире на своей территории. Мы высоко ценим доверие, оказанное нам Международной федерацией и планируем проводить этот турнир на ежегодной основе", — сказал президент Национальной федерации настольного тенниса Данияр Абулгазин.

Отмечается, что учавствовать в турнире будут именитые звёзды мирового настольного тенниса: многократный призёр Олимпийских игр и победитель Кубка мира Дмитрий Овчаров (Германия), бронзовый призёр Олимпийских игр Линь Юньжу (Китайский ), серебряный призёр чемпионата мира Маттиас Фальк (Швеция), чемпион Европы, бронзовый призёр Олимпийских игр Данг Цю (Германия), бронзовый призёр чемпионата мира Ан Джэ-хен (Южная Корея) и другие.

Согласно правилам ITTF и WTT, Казахстан на турнире будут представлять 11 мужчин и 11 женщин, среди которых лидер сборной, участник Олимпийских игр Рио-2016, Токио-2020 и победитель множества международных турниров Кирилл Герасименко, а также многократный призёр международных стартов, бронзовый призёр юношеского чемпионата Азии Алан Курмангалиев.

Напомним, Алан Курмангалиев стал первым спортсменом в истории Казахстана, завоевшим медаль чемпионата Азии по настольному теннису. Достижение спортсмена Касым-Жомарт Токаев назвал историческим достижением, поздравляя Алана по телефону.