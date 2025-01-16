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Алан Курмангалиев поборется за выход в 1/4 финала WTT Youth Contender

В матче за выход в четвертьфинал Алан сыграет против поляка Артура Громека.

Сегодня, 17:16
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НОК РК Сегодня, 17:16
Сегодня, 17:16
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Фото: НОК РК

Казахстанец Алан Курмангалиев проведет матч 1/8 финала международного турнира по настольному теннису WTT Youth Contender в Тунисе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Национальный Олимпийский комитет РК. 

Ранее спортсмен успешно преодолел групповой раунд и пробился в основные соревнования. Он пропускал 1/16 финала, автоматически став участником 1/8.

В матче за выход в четвертьфинал Алан сыграет против поляка Артура Громека. 

Напомним, Юлия Путинцева вышла в полуфинал турнира WTA 500.

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