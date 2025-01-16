Казахстанец Алан Курмангалиев проведет матч 1/8 финала международного турнира по настольному теннису WTT Youth Contender в Тунисе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Национальный Олимпийский комитет РК.

Ранее спортсмен успешно преодолел групповой раунд и пробился в основные соревнования. Он пропускал 1/16 финала, автоматически став участником 1/8.

В матче за выход в четвертьфинал Алан сыграет против поляка Артура Громека.

Напомним, Юлия Путинцева вышла в полуфинал турнира WTA 500.