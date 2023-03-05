"Акжоловцы" посетили овощехранилище и завод в Костанайской области

Фото: пресс-служба демпартии "Ак жол"

Члены республиканского штаба демпартии "Ак жол" во главе с Азатом Перуашевым продолжают встречи с трудовыми коллективами Костанайской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу партии.

Азат Перуашев презентовал политическую программу партии, подробно объяснив приоритетные направления работы демпартии "Ак жол". Отдельно остановился на предложениях демпартии "Ак жол" касательно либерализации экономики.

"Наша партия, начиная с 2011 года, предлагала перейти к отраслевым ставкам налогов. Потому что у нас один и тот же НДС платят производители пищевой продукции, одежды, и крупные сырьевые компании, которые экспортируют наши нефть, газ и металлы, и импортеры чужих товаров. В то же время, банки, которым все предприниматели и население платят огромные проценты — освобождены от НДС. Между тем, в Европе и других развитых странах (ОЭСР) давно существуют дифференцированные ставки налогов, когда для социальных и приоритетных отраслей налоги меньше. Например, для сельского хозяйства, сельхозпереработки, производство пищевой продукции, на медикаменты, детские товары. Но на наши многочисленные предложения с 2011 года и у нас ввести дифференцированные ставки — правительство отвечало, что это нарушение принципа честной конкуренции. Конкуренции между кем? Между богатыми и бедными? Между торговцами нефтью и колбасным цехом? Это не конкуренция, это разорение", — сказал Азат Перуашев.

Напомним, в 2022 году после поручения Касым-Жомарта Токаева разрабатывается новый налоговый кодекс в котором президент поручил перейти к отраслевым ставкам налогов.

Помимо этого, были обсуждены особенности Парламентской Республики, реализации принципа подотчетности Правительства, введения в законодательство понятия "богатство необъяснимого происхождения", отмены банковской тайны в отношении банковских счетов в офшорах членов правительства, акимов, руководителей нацкомпаний.

Председатель партии отметил, что "Ак жол" всегда микрореология поддерживает отечественных производителей и защищает рядовых граждан. В качестве примера он рассказал о 8-летних спорах партии с Нацбанком по введению банкротства физических лиц.

Также кандидаты демпартии "Ак жол" встретились с трудовым коллективом ТОО "АБЗ Плюс".

Несколько лет назад демпартия "Ак жол" спасла предприятие от банкротства. После того, как налогивики начислили предприятию 3,5 миллиарда тенге штрафов и начислений, председатель партии "Ак жол" обратился к Генеральному прокурору, Верховный суд и к Правительству. Демпартии "Ак жол" удалось доказать ошибку в начислениях, сохранить рабочие места и спасти предприятие.

Об этом рассказал директор компании Николай Лобанов и поблагодарил партию "Ак жол".

После презентации программы партии работники предприятия в ходе открытой беседы задали вопросы касательно ипотечного кредитования, понижения пенсионного возраста, возврата списков 1 и 2 для работников с вредными и опасными условиями труда, повышения заработной платы.

"Учителям, врачам, бюджетникам и соцработникам всегда поднимают зарплату, а про нас, простых рабочих, которые работают на улице, всегда забывают. Могли бы вы поднять этот вопрос перед Правительством", — высказал свою просьбу один из работников предприятия.

Как пояснил руководитель предприятия Николай Лобанов, до текущего года в госзакупках на очистку улиц от снега закладывался тариф 700 тенге в час на работника, что действительно недостаточно и формирует зарплату в пределах 80-90 тыс тг, при том что работа дорожных рабочих крайне тяжелая.

Председатель Костанайского областного филиала Демпартии "Ак жол", депутат областного маслихата двух созывов Махабат Жутаев сообщил, что тарификация недавно пересмотрена и повышена до 1400 тенге.

Кроме этого были жалобы связанные и с подорожанием жилья и его аренды, с отсутствием доступного жилья для молодежи.

Системные проблемы Демпартия "Ак жол" будет и дальше поднимать в Парламенте перед Правительством" — заверили члены республиканского штаба.



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