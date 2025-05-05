Сегодня, 5 мая, во всём мире отмечается Всемирный день акушерки — профессиональный праздник тех, кто сопровождают будущих мам от момента поступления в роддом до самой выписки, оказывая не только медицинскую, но и моральную поддержку. Это настоящие герои, которые остаются рядом в самые волнительные и важные минуты жизни женщин и их новорожденных, передаёт BaigeNews.kz.

В Казахстане ежегодно регистрируется в среднем до 370 тысяч родов, и за каждым из этих событий стоят забота, терпение и мастерство акушерок. От момента поступления в роддом до выписки они оказывают не только квалифицированную медицинскую помощь, но и психологическую поддержку, становясь для женщин важнейшей опорой в этот ответственный период.

Факты о казахстанской системе родовспоможения:

В стране действует 240 родовспомогательных организаций, включая 58 родильных домов и 37 перинатальных центров.

Амбулаторную помощь обеспечивают 810 женских консультаций, 1 282 врачебные амбулатории и 790 фельдшерско-акушерских пунктов.

Всего в Казахстане трудятся более 9 000 акушерок, из которых 64% — в городах, 36% — в сельской местности.

В роддомах работают 3 740 акушерок, на уровне первичной медико-санитарной помощи — 3 675, а более 600 оказывают помощь в отдалённых населённых пунктах.

История праздника:

Идея учреждения Международного дня акушерки была предложена в 1987 году, а официально признан праздник был в 1992 году. В Казахстане этот день также стал особенным — как символ уважения к профессионализму, самоотверженности и чуткости акушерок, благодаря которым рождение ребёнка становится безопасным и запоминающимся событием.