Акула покалечила купальщика на популярном пляже в Австралии

Крупная акула напала и покалечила купальщика на популярном среди отдыхающих пляже в Австралии, передаёт BaigeNews со ссылкой на mir24.tv.

Все произошло утром 8 июля на пляже неподалеку от поселка Корал-Бэй в штате Западная Австралия. Рядом с поселком находится риф, поэтому здесь собирается большое количество туристов. За несколько часов до происшествия береговая охрана заметила в акватории тушу кита. Отдыхающих сразу же предупредили, что поблизости могут появиться акулы. Однако некоторые проигнорировали предупреждение.

Пострадавший мужчина отправился купаться и чуть не стал добычей хищника. Акула набросилась на него и серьезно покалечила. Купальщика доставили в больницу.

Пляж закрывать не стали, но туристам еще раз напомнили о необходимости соблюдать особую осторожность, пишет The Sun.