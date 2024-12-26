Свыше ста актюбинцев сдали кровь для пострадавших в крушении самолёта азербайджанских авиалиний в Актау, передаёт BaigeNews.kz.

Среди обратившихся в областной центр крови представители разных этнических общин, пенсионеры, педагоги, молодёжь. Люди заполняли инфо-анкеты, шли на приём к терапевту и после отобранные проходили в общий зал.

По словам директора центра крови Алтая Уразбагамбетова, активность жителей оказалась очень высокой.

"Люди массово откликнулись на трагедию. Нам пришлось срочно закупить специальные стерильные контейнеры для хранения крови. Её сегодня отправят самолётом в замороженном виде в Актау. Вчера мы направили 20 флаконов амбулина и противошоковые препараты", - разъяснил главврач.

Среди тех, кто пришёл сдавать кровь, представители Ассоциации азербайджанцев.

"Мы глубоко потрясены трагедией. Погибли люди. Наша ассоциация выражает соболезнования всем семьям погибших. Мы пришли поддержать пострадавших, вместе с аксакалами и молодёжью. Все сдадим кровь. Пусть пострадавшие выздоравливают и возвращаются в свои семьи", - сказал зампредседателя Ассоциации азербайджанцев Видадий Фарзалиев.

К его словам присоединился председатель ЭКО "Эллада" Ираклий Козьмов.

"Услышав о страшной трагедии, я сразу решил прийти сдать кровь. Это наш долг – помочь тем, кто в беде. Мы выражаем глубокие соболезнования семьям погибших и надеемся на скорейшее выздоровление пострадавших", - сказал он.

Среди пришедших была и Ботакоз Бекмухамбетова, преподаватель колледжа сервиса.

"Мы с коллегами решили поддержать пострадавших. Кровь сдаём по очереди, чтобы не отвлекаться от уроков. Это наша общая беда, и я уверена, что такие шаги показывают, как важно быть вместе в трудные моменты", - сообщила она.