Актюбинцы активно используют ситуационный центр 109 для решения проблем

В колл-центр 109 при ситуационном центре акимата Актюбинской области с начала текущего года поступило свыше 55 тысяч обращений. Как правило, население волнуют пять основных проблем: состояние автодорог, экологическая ситуация, качество и доступ к услугам социальной сферы, вопросы инфраструктуры и обеспечение интернетом. Корреспондент BaigeNews.kz выяснял, как акимат региона реагирует на обращения жителей.

Аким Актюбинской области Асхат Шахаров на пресс-конференции для журналистов в Астане отметил, что в своей работе в первую очередь придерживается концепции "Слышащего государства". Все обращения, которые поступают от жителей области на номер колл-центра 109, тщательно изучаются, закрепляются ответственные лица и принимаются решения в рамках правила "Золотого часа".

Больше всего обращений посвящено вопросам дорог и их качества. Оно и не удивительно. Ведь Актюбинская область благодаря своему географическому положению имеет значительный транзитный потенциал. А доля дорог области в нормативном состоянии сегодня составляет всего 75%. В 2024 году акимат планирует довести этот показатель до 82%.

Как отметил глава региона, в текущем году отремонтировано 458 километров автодорог местного значения на сумму 33 миллиарда тенге. В 2024 году в планах отремонтировать ещё 480 километров дорожного полотна.

Также одним из вопросов, волнующих население, является состояние общественного транспорта. Только за последние два года областной акимат приобрёл 180 новых автобусов. В следующем году планируется закуп ещё 70 автобусов. Таким образом, автобусный парк будет обновлен до 90%.

Что касается межрайонного транспортного сообщения, то акимат начал работу по замене автобусов на маршруте Хромтау – Актобе через механизм субсидирования. Новые автобусы начнут курсировать между городами уже в ближайшее время.

Большое внимание уделяется ремонту дорог республиканского значения. К примеру, на трассе "Актобе - Улгайсын" проведён временный текущий ремонт участка Актобе – Хромтау – Карабутак. Однако, как отметили в акимате, этих мер недостаточно. Уже сегодня по дороге, рассчитанной на три тысячи авто в сутки, осуществляют движение более 16 тысяч авто в день. То есть нагрузка дороги превышена в пять раз.

"Для решения данной проблемы планируется расширение дороги, протяженностью 262 километра до четырёх полос, с изменением категории с третьей на первую. Стоимость проекта ориентировочно составит 560 миллиардов тенге. И уже в следующем году начнём ремонт двух участков общей протяженностью 56 километров", - проинформировал глава региона.

Также в текущем году начат ремонт ещё одной республиканской дороги "Кандыагаш - Шалкар" общей протяженностью 259 километров. Уже отремонтировано 20 километров, в следующем году планируется отремонтировать ещё 75 километров.

В рамках развития межрайонной логистики организовано социально-значимое железнодорожное сообщение "Актобе - Шалкар", связывающее 30 малых населённых пунктов Мугалжарского и Шалкарского районов с областным центром.

Одним из главных вопросов, волнующих население региона является экология.

"В ходе недавней рабочей поездки в Актюбинскую область глава государства дал ряд поручений по решению актуальных вопросов в данной сфере. На сегодня для комплексного решения экологических проблем региона разработана дорожная карта, которая находится на стадии утверждения. Дорожная карта охватывает актуальные вопросы региона в сфере экологии, по которым будут приняты действенные меры в ближайшие три года", - уточнил Шахаров.

Так, проблему изношенности канализационных очистных сооружений в Актобе областной акимат планирует решить за счёт средств Европейского банка реконструкции и развития. На сегодня разработано технико-экономическое обоснование, получено положительное заключение госэкспертизы. Реализация проекта общей стоимостью 53,5 миллиардов тенге начнётся в следующем году, а заёмные средства будут возвращаться за счёт инвестиционной программы коммунальной компании и бюджетных средств.