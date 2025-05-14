В Актобе суд рассмотрел дело по иску о компенсации морального вреда к министерству финансов и департаменту полиции области, передаёт BaigeNews.kz.

Из материалов дела известно, что 16 июня 2024 года мужчина утонул в реке Каргалы. Полиция начала расследование инцидента, но, не уведомив родных, передала тело в морг, а 6 сентября похоронила его в братской могиле как без вести пропавшего. Родственники узнали о трагедии только спустя три дня, 9 сентября, после самостоятельных поисков.

Семья подала в суд, требуя по 2 миллиона тенге компенсации морального вреда с каждого из ответчиков. В ходе разбирательства выяснилось: полиция знала, где проживают родственники погибшего, но так и не связалась с ними. За халатность сотрудники были уволены и понесли дисциплинарное наказание.

Суд частично удовлетворил иск: каждому из истцов будет выплачено по 300 тысяч тенге из бюджета полиции. Решение пока не вступило в законную силу.