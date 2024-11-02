Актюбинский школьник создал мобильное приложение для путешествующих без гида

Мират Сагинбаев — ученик гимназии №51 из Актобе разработал мобильное приложение "Walking in Aktobe", чтобы познакомить жителей и гостей города с достопримечательностями родного города, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу облакимата.

Этот уникальный проект создан на платформе визуального программирования MIT App Inventor в рамках программы "Цифровой Казахстан" и предлагает подробную информацию о туристических достопримечательностях региона, а также возможность свободно создавать маршрут по городу.

"Приложение "Walking in Aktobe" позволяет туристам путешествовать без гида. Пользователи могут легко найти исторические, культурные и природные объекты в черте города. Также с помощью приложения туристы смогут не только проложить маршрут, но и получить информацию о богатой истории и культуре региона. По мнению автора, проект может способствовать развитию туризма в Казахстане в будущем и положительно повлиять на экономический рост области", — говорится в сообщении.

Мират планирует в дальнейшем улучшать проект и добавлять новые возможности. Приложение "Walking in Aktobe" вскоре станет популярным инструментом для туристов, путешествующих самостоятельно.

Более того, пользователи могут бесплатно скачать его в Play Market и App Store. Данные приложения повысят туристическую привлекательность Актобе и откроют гостям новые возможности для доступного и интересного путешествия по городу.