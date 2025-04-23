В Актобе раскрыта громкая коррупционная схема, связанная с хищением бюджетных средств, выделенных на безопасность дорожного движения, передаёт BaigeNews.kz. Приговором суда №2 города осуждён директор КГУ "Центр обеспечения безопасности дорожного движения и цифровых технологий города Актобе" А.Тильмагамбетов. Он признан виновным в хищении и растрате свыше 270 миллионов тенге.

По данным следствия, Тильмагамбетов в сговоре с индивидуальным предпринимателем А. Кусумовым заключил фиктивный договор на выполнение дорожных работ. Предпринимателю были перечислены 35 миллионов тенге за якобы нанесённую дорожную разметку, которой на самом деле не было. Более того, работы были закуплены в обход законодательства - способом из одного источника.

Однако на этом мошенническая схема не закончилась. Директор центра также растрачивал государственные деньги, заключая контракты с подрядчиками на сумму ещё 237 миллионов тенге за аналогичные работы, которые должны были выполняться за счёт гарантийных обязательств.

Суд признал обоих фигурантов дела виновными. Так, А. Тильмагамбетов приговорён к 8 годам лишения свободы с пожизненным запретом занимать должности на госслужбе, в судах и акиматах., а А.Кусумов - к 7 годам тюремного заключения, с аналогичным пожизненным запретом на материально ответственные должности.

Судебный акт пока не вступил в законную силу.

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