Актюбинский чиновник брал взятки за восстановление села после паводка

На скамье подсудимых по обвинению в получении взяток оказался теперь уже бывший руководитель отдела архитектуры, строительства, ЖКХ и автомобильных дорог Уилского района Актюбинской области 42–летний Айнат Казмагамбетов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Диапазон".

На эту должность он заступил 11 марта этого года, а уже в апреле совершил коррупционное преступление. Весенний паводок разрушил в Уилском районе дома, линии электропередач, дороги. В районе объявили ЧС местного масштаба, для оценки ущерба от паводка привлекли ТОО "Проектная фирма Жоба НС". А 5 апреля отдел архитектуры заключил с этой компанией договор о закупках услуг по выполнению технического обследования и составлению сметной документации на ремонтно–восстановительные работы. Из обвинения следует, что Казмагамбетов потребовал от представителя подрядной компании взятку в 100 тысяч тенге в благодарность за заключённый договор и общее покровительство. Подрядчик перевел указанную суму чиновнику после того, как с ним рассчитались за работу.

А летом того же года чиновник получил еще одну взятку, уже от другого подрядчика. Конкретно, чиновник спросил у директора ТОО "BaitanatStroy", какую сумму тот готов предложить в качестве благодарности за заключенный договор. Подрядчик понимал, что если откажет, то договор не получит, поэтому он предложил 10 процентов от общей суммы договора. Стороны договорились о сумме взятки и после этого подписали договор о проведении строительно–монтажных работ по объекту "Реконструкция воздушной линии 2ВЛ–10кВ" в западной части села Уил. Общая сумма договора составила 31 миллион 202 тысячи тенге. В августе Казмагамбетов получил от подрядчика взятку 500 тысяч тенге.

Чиновник вину в преступлении признал полностью, и чтобы получить по возможности минимальное наказание, заключил с прокуратурой процессуальное соглашение о признании вины. Дело чиновник рассматривал уголовный суд в Актобе.

15 ноября судья Абдыкалыков вынес приговор по коррупционному делу. Айната Казмагамбетова за взятки приговорили к штрафу в 21 миллион тенге и пожизненно запретили работать на госслужбе.

Этим же приговором осудили и директора подрядной фирмы – за дачу взятки его приговорили к штрафу 10 миллионов тенге. Ему тоже запретили в будущем работать на госслужбе. Приговор в законную силу пока не вступил.