Актюбинские спасатели при пожаре спасли и эвакуировали 21 человека
Сегодня, 17:19
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Сегодня, 17:19Сегодня, 17:19
137Фото: МЧС РК
В Актобе из-за пожара в многоэтажке пришлось эвакуировать жителей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
В подъезде девятиэтажного дома по улице Бокенбай батыра, в электрощитовой на втором и третьем этажах, произошло возгорание проводов на площади два квадратных метра.
"Силами МЧС по лестничному маршу и с помощью трёхколенной лестницы из задымленной зоны спасли и эвакуировали 21 человека, среди которых двое детей", — говорится в сообщении.
В МЧС уточнили, что пострадавших нет.
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