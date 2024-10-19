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Актюбинские спасатели при пожаре спасли и эвакуировали 21 человека

Сегодня, 17:19
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 17:19
Сегодня, 17:19
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Фото: МЧС РК

В Актобе из-за пожара в многоэтажке пришлось эвакуировать жителей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

В подъезде девятиэтажного дома по улице Бокенбай батыра, в электрощитовой на втором и третьем этажах, произошло возгорание проводов на площади два квадратных метра. 

"Силами МЧС по лестничному маршу и с помощью трёхколенной лестницы из задымленной зоны спасли и эвакуировали 21 человека, среди которых двое детей", — говорится в сообщении.

В МЧС уточнили, что пострадавших нет.

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