Актюбинские прокуроры возбудили 20 уголовных дел за неуплату алиментов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Диапазон".



Прокуроры проверили деятельность частных судебных исполнителей и выявили массу нарушений в части взыскания алиментов.

Некоторые судоисполнители не принимали никаких действий, чтобы трудоустроить должника, не арестовывали его имущество и не удерживали алименты с тех, кто имеет постоянную работу. Надзорный орган также выявил факты, когда должники скрывали свои доходы, не перечисляли детям алименты, а вместо этого покупали путевки на заграничные курорты и проигрывали деньги в букмекерских конторах.

Также судоисполнители не принимали мер по привлечению должников к административной и уголовной ответственности, хотя было за что. В одном случае алиментщик предоставил фиктивную справку о доходах, выплачивал детям "минималку", а в реальности зарабатывал намного больше. Другой должник выезжал на отдых за границу, но при этом уверял, что у него нет возможности платить алименты.

Другой пример, должник приобрел туристическую путевку за границу, но не оплачивал алименты, сообщается на сайте прокуратуры. А еще 10 должников спускали свои деньги в букмекерских конторах, при этом ничего не платили своим детям.

По итогам прокурорской проверки возбудили 20 уголовных дел за неуплату алиментов, по этой статье алиментщикам грозит максимальное наказание до двух лет лишения свободы.