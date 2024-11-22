Актюбинские чиновники лишили 500 инвалидов шанса на получение жилья

В Актобе прокуроры в ходе проверки городского отдела занятости и социальных программ установили 500 горожан с инвалидностью I и II групп, которые не были поставлены на учёт как нуждающиеся в жильё, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру областного центра.

"Эти факты являются нарушением прав людей с ограниченными возможностями, поскольку постановка на данный учёт - одна из гарантий обеспечения их доступным жильём. Согласно законодательству, люди с инвалидностью не имеющие собственного жилья, имеют право быть включёнными в списки нуждающихся для последующего получения социального жилья или получения государственной поддержки на улучшение жилищных условий", - говорится в сообщении актюбинских прокуроров.

Кроме того, выявлены факты неоказания социальной помощи 39 лицам с инвалидностью, причитающиеся ко Дню Конституции в размере 1 950 000 тенге, а также единовременной выплаты 17 гражданам на сумму 850 тыс. тенге.

Также установлены 152 факта неразработки индивидуальной программы реабилитации лиц с инвалидностью I группы и не реализации 200 ИПР (индивидуальные программы реабилитации - прим. ред.).

"В настоящее время права инвалидов восстановлены, они поставлены на жилищный учет и им произведены все необходимые выплаты", - резюмировали в прокуратуре Актобе.

Ранее сообщалось, что права онкобольных грубо нарушали в ЗКО.