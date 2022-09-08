Актюбинская пенсионерка обвинила кондуктора автобуса в избиении

Фото: Турар Казангапов

Скандал с потасовкой из-за ста тенге разразился в Актобе. Горожанка заявила, что её избила кондуктор за неоплаченный проезд, передаёт BaigeNews.kz. со ссылкой на АstanaTV.

Женщина получила многочисленные синяки и ушибы и намерена судиться с обидчицей.

Райхан Мамилина заявила, что её избила кондуктор. Пенсионерка вспоминает, в то утро на проездной карте не оказалось денег. А в сумке удалось найти всего 50 тенге.

Женщина уверяет, что показала пенсионное удостоверение и пыталась мирно договориться с кондуктором, мол, в следующий раз она оплатит недостающие сто тенге. Но всё закончилось рукоприкладством.

"На выходе я заплатила деньги. По пенсионному оплата в автобусе 40 тенге, я дала больше. Но она схватила меня и затащила обратно в автобус. И протащила в переднюю часть. Сказала, что не выпустит, пока я не заплачу 150 тенге. Разорвала всю мою одежду, руки у меня все в синяках", - рассказала пенсионерка.



Женщина написала заявление в полицию. Пострадавшей себя считает и кондуктор автобуса. Она уверена, её оклеветали, и тоже написала встречное заявление на пассажирку.

"Это уму непостижимо, что она говорит! Чтобы затащить в автобус и ещё бить! Такого не было. То, что выложили в инстаграм её сестра и дочь, это неправомерно. Я на них в суд подам. Мне в комментариях столько угроз поступает", - говорит кондуктор Райса Кудабаева.

В полиции завели дело по административной статье. За умышленное нанесение легкого вреда здоровью участницам конфликта грозит предупреждение либо 5 суток ареста.

Сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза.