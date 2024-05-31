Актюбинец задушил бывшую жену: какой приговор вынес суд

В Актобе вынесли приговор мужчине, убившему в ходе ссоры бывшую жену, передаёт BaigeNews.kz.

Судом установлено, что 1 февраля в посёлке Саркол Темирского района К., находясь в доме бывшей супруги С. в ходе ссоры начал душить её рукой. В результате механической асфиксии наступила смерть женщины.

Подсудимый вину признал полностью.

"Суд при назначении наказания принял во внимание наличие смягчающих обстоятельств по делу, признание вины и отсутствие судимости. К. признан виновным по части 1 статьи 99 УК РК, ему назначено 11 лет лишения свободы. С осужденного в пользу потерпевшей стороны взысканы 20 миллионов тенге в качестве компенсации морального вреда, 318 062 тенге - материального ущерба", - сообщили в пресс-службе специализированного межрайонного суда по уголовным делам Актюбинской области.

Приговор пока не вступил в законную силу.