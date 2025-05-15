Актюбинец выставил свои органы на продажу за 15 млн тенге
Прокуратура Актюбинской области пресекла попытку незаконной продажи органов.
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В Актобе прокуратура области предотвратила попытку незаконной продажи человеческих органов. Как сообщили в надзорном органе, в рамках идеологии "Закон и Порядок" сотрудники провели мониторинг интернет-пространства и зафиксировали публикацию с признаками противоправного деяния, передаёт BaigeNews.kz.
По имеющимся данным, житель Актобе планировал продать свои внутренние органы за 15 миллионов тенге. В результате оперативно-розыскных мероприятий, инициированных прокуратурой, 30 апреля 2025 года сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью задержали подозреваемого.
"По данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 116 Уголовного кодекса РК – Принуждение к изъятию или незаконное изъятие органов и тканей человека", – сообщили в прокуратуре.
Следственные действия продолжаются. Ведомство подчеркнуло, что работа по мониторингу подобных случаев в интернете будет усилена.
По данным на ноябрь прошлого года, свыше 4000 казахстанцев ждали трансплантацию органов.
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