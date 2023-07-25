Актюбинец разбил бокал о голову девушки-бармена

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В одном из кафе в Актобе на девушки-бармена сначала вылили пиво, а затем разбили бокал об голову, передает Baigenews.kz со ссылкой на "Диапазон".

Выяснилось, 38–летний актюбинец пил в баре на улице Жанкожа Батыра. Он обратил внимание, что в помещении никого, кроме него и бармена нет, и решил пойти на грабеж.

Сначала он вылил из бокала пиво на голову девушки, а после поволок ее к барной стойке и потребовал достать деньги из кассы. Перепуганная бармен вытащила свои деньги из кармана и наличку из кассы.

Пьяный клиент на этом не остановился, он разбил о ее голову стеклянный пивной бокал. Дальше он подобрал один из осколков, нанес еще один удар по голове девушке и продолжил бить ее ногами. После всего этого с деньгами убежал из бара.

Грабителя удалось задержать.

Суд приговорил его к четырем годам лишения свободы в колонии максимальной безопасности.