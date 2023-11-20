Актюбинец призывал совершать теракты и грабить неверующих

В Актобе прошёл суд над актюбинцем, который пропагандировал терроризм в социальных сетях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на газету "Диапазон".

Сообщается, что 41-летний житель Актобе отправлял сообщения с преступными призывами - отбирать имущество у неверующих в бога, не придерживаться традиционного религиозного мазхаба "Абу ханифа" и отрицать светское государство.

Эксперты заключили, что в высказываниях актюбинца есть призывы к насильственным действиям в отношении представителей других религий и религиозных течений. В отношении него завели уголовное дело сразу по нескольким статьям - "разжигание религиозной розни" и "пропаганда терроризма с использованием информационно-коммуникационных сетей".

В суде мужчина свою вину полностью признал. Суд приговорил его к шести годам лишения свободы. Отбывать наказание актюбинец будет в учреждении УИС максимальной безопасности.