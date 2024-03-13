Актюбинец отсудил у "Пассажирских перевозок" деньги за грязь в вагоне поезда

Жителю Актобе удалось взыскать с компании "Пассажирские перевозки" моральный вред из-за антисанитарных условий в вагоне поезда, передаёт BaigeNews.kz.

Дело рассмотрели в специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Актюбинской области.

"В августе 2023 года гражданин К. вместе с несовершеннолетней дочерью приобрели билеты на поезд "Атырау - Актобе". После посадки пассажиры обнаружили в вагоне антисанитарные условия: пыль, грязь, из кранов текла ржавая вода. На просьбы поменять места от бригадира поезда получен отказ", - сообщили подробности иска в суде.

Истец мириться с положением не стал и вызвал сотрудников транспортной полиции, которые зафиксировали на фото и видео санитарные нарушения.

"Учитывая, что пассажирам пришлось умываться и пользоваться грязной водой, спать в грязном вагоне, подвергая здоровье риску, истец обратился в суд с требованием возвратить стоимость билетов и взыскать моральный ущерб. Факт антисанитарных условий в вагоне подтверждается материалами гражданского дела, возбуждёнными административными делами в отношении начальника участка и инструктора. Суд, принимая во внимание степень испытанных нравственных страданий истца и его несовершеннолетнего ребёнка, форму вины ответчика, удовлетворил требование о взыскании морального вреда", - сказано в сообщении пресс-службы суда.

В пользу пассажиров взыскан моральный ущерб в размере 100 000 тенге и сумма представительских услуг - 200 000 тенге.

Суд отказал в удовлетворении требования о возврате стоимости билетов, поскольку ответчик по договору перевозки исполнил свои обязательства, довёз пассажиров до пункта назначения.

Решение суда пока не вступило в законную силу.