46-летний житель Актобе в суде говорил, что вынужден был совершать кражи, потому что нужны были деньги, его мать болеет раком, а он в одиночку воспитывает двух дочерей 8 и 15 лет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Диапазон".

Мужчина придумал преступную схему. Он заказывал такси, которое подвозило его к эстакаде недалеко от кемпинга. Затем он шел на стоянку, плоскогубцами "откусывал" крепление на тентах большегрузов и забирал товар. Коробки с украденным относил вдоль трассы, вызывал такси и отвозил все на дачу. Таксистам говорил, что в коробках инструменты. Так из одной фуры он украл 16 коробок с энергетическими напитками, из другой 20 коробок моторного масла, из третьей – партию наборов для ухода за кофемашиной. В одном эпизоде он вытащил из фуры коробки с кондитерскими изделиями, но дальнобойщик вовремя заметил кражу, и вор сбежал, оставив ничего не понимающего таксиста с ворованным добром и рассерженным хозяином товара.

Все ворованное мужчина прятал на даче и планировал в будущем продать, но не успел, его задержали и судили. Кроме эпизодов с кражами его уличили в хранении марихуаны, также у него дома нашли охотничье ружье с патронами. Он объяснял, что курил марихуану, чтобы облегчить боль в печени, а ружье нашел на улице и планировал сдать в полицию. Что касается краж из фур, он оправдывался тем, что в одиночку воспитывает двух дочерей после развода с женой, а его мама страдает онкологическим заболеванием. Он просил все это учесть при вынесении приговора.

Владельцы ворованного товара в суде заявили, что не имеют претензий к подсудимому и просили не сажать его.

Суд приговорил обвиняемого за кражу, хранение наркотика и оружия к 3 годам лишения свободы.