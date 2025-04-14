Семейный конфликт с криминальным финалом произошел в одном из районов города, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Диапазон".

По данным суда, мужчина пришел к экс-супруге "поговорить" - поводом послужила информация о том, что у нее появился новый мужчина. С ним трое общих детей провели выходные, и, по словам обвиняемого, именно они рассказали отцу о новом ухажере матери.

Дебошир сначала ударил бывшую жену по голове и лицу, после повалил на пол и продолжил бить ногами по телу. В квартиру в это время зашла мама женщины и увидела плачущую дочь. Агрессор накинулся и на бывшую тещу, повалил ее на пол, стал давить коленом ей на грудь, ударил несколько раз ногой по голове. В результате у пожилой женщины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, перелом ребра, закрытую травму грудной клетки.

Разговор не задался: мужчина начал угрожать женщине, а в момент, когда в квартиру зашла ее мать, ситуация переросла в насилие. Женщина увидела свою плачущую дочь и попыталась вмешаться, но агрессор накинулся и на нее - повалил на пол и нанес удары.

В суде потерпевшие рассказали, что мужчина был крайне агрессивен. Бывшая теща очнулась уже в больнице - с сильными болями в голове и грудной клетке. Она заявила, что боится за свою жизнь и просила суд принять меры.

Сам обвиняемый утверждал, что бывшая жена якобы призналась в том, что общается с другим мужчиной "из ревности" и потому, что "всё ещё любит его". Он заявил, что готов возобновить отношения, но только если она перестанет общаться с матерью. Женщина же в суде подчеркнула, что никаких чувств к бывшему супругу не испытывает и считает его поведение опасным.

Суд признал мужчину виновным по статьям "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью" и "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". Обе статьи с 2024 года относятся к Уголовному кодексу. Судья Бисенгали приговорил его к одному году лишения свободы в учреждении УИС минимальной безопасности.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Напомним, ранее мы сообщали, что акмолинец обвиняется в жестокой расправе над знакомой из ревности.