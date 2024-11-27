Актёра задержали с наркотиками в Кокшетау

Наркозакладчика с более чем четырьмя тысячами доз "синтетики" задержали в Кокшетау. Оказалось, что мужчина зарабатывает на жизнь не только нелегальными способами, он также снимается в казахстанских сериалах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Во время обыска в квартире задержанного изъяты электронные весы, приспособления для расфасовки и синтетические наркотики — мефедрон и alfa-PVP общим весом 1,5 килограмма. При проверке его телефона установлены координаты мест закладок.

Подозреваемый помещён в ИВС. Досудебное расследование продолжается.





